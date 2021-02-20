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Мариуполь — Заря 0:1
Гол: Шахаб, 33

Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк (Драмбаев, 60) — Чех (Петерман, 75) — Очеретько, Мишнев (Кащук, 60), Танковский, Топалов (Кулиев, 75) — Сикан (Кулаков, 69).

Заря: Василь — Хомченовский, Вернидуб, Фаворов, Жуниньо — Юрченко (Казаков, 88), Назарина, Кочергин — Шахаб (Руфати, 90), Гладкий, Сайядманеш (Лунев, 90+4).

Предупреждения: Чех, Танковский — Шахаб, Гладкий, Василь