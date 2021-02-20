Украина
20 февраля 2021, 15:59
Заря взяла реванш у Мариуполя за поражение в первом круге
Успех коллективу Виктора Скрипника принес дебютный гол иранского форварда Захеди Шахаба.
Мариуполь — Заря, фото ФК Заря Луганск
20 февраля 2021, 15:59
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Мариуполь — Заря 0:1
Гол: Шахаб, 33
Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк (Драмбаев, 60) — Чех (Петерман, 75) — Очеретько, Мишнев (Кащук, 60), Танковский, Топалов (Кулиев, 75) — Сикан (Кулаков, 69).
Заря: Василь — Хомченовский, Вернидуб, Фаворов, Жуниньо — Юрченко (Казаков, 88), Назарина, Кочергин — Шахаб (Руфати, 90), Гладкий, Сайядманеш (Лунев, 90+4).
Предупреждения: Чех, Танковский — Шахаб, Гладкий, Василь