Украина

Подопечные Владимира Шарана забили три безответных мяча в ворота дебютанта УПЛ.

В 15-ом туре чемпионата Украины Александрия на своем поле принимала Минай. Напомним, неделю назад минайцы уступили Львову, а "аграрии" на этом же стадионе минимально одолели Мариуполь.

Первый тайм получился скучным и почти без моментов. На двоих команды сумели нанести 4 удара по воротам. Тем не менее Александрия своим шансом воспользовалась. Розыгрыш углового закончился прострелом на Лучкевича, который ударом в касание положил начало разгрому. 1:0.

Вторая половина встречи неудачно началась для гостей. Сначала на 51-й минуте Минай пропустил второй гол. Отличиться удалось защитнику Валерию Бондаренко. А через шесть минут подопечные Шарана третий раз поразили ворота Миная. На этот раз гол отпраздновал Роман Вантух.

3:0 — Александрия выигрывает второй матч после зимней паузы, не пропустив при этом ни одного гола в свои ворота. В следующем туре им предстоит выезд к Ворскле. К слову, именно полтавчан александрийцы обошли в турнирной таблице, расположившись на пятой строчке.

Минай остался на дне турнирной таблицы. В следующем туре они будут принимать Олимпик.

Александрия - Минай 3:0

Голы: Лучкевич, 40, Бондаренко, 51, Вантух, 57.

Александрия: Билык — Пашаев (Стецков, 83), Дубра (Бабогло, 56), Бондаренко, Мирошниченко — Лучкевич, Банада (Калюжный, 83), Гречишкин, Вантух — Ковалец (Новиков, 83) — Шастал (Устименко, 68).

Минай: Каниболоцкий — Маембе, Ковтун (Ковтун, 66), Матич, Карась, Малепе — Нуриев, Ткачук (Петрусенко, 66), Снижко (Хахлев, 85), Одуэньи (Ахмедзаде, 66) — Шиндер (Шпак, 85).

Предупреждения: Пашаев, 14 — Ткачук, 4.