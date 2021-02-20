Команда из Коваливки без проблем обыграла соперника.
Львов - Колос, ФК Колос
20 февраля 2021, 21:33
В матче 15-го тура украинской Премьер-лиги Львов дома уступил Колосу (0:2).
В первом тайме Колос открыл счет. На 33-й минуте Ориховский в штрафной разобрался с защитниками и головой прошил ворота.
Во втором тайме гости заработали пенальти. Ориховский подошел к мячу и отправил его точно по центру ворот, 0:2.
После данного поединка Колос идет на шестой строчке УПЛ, а Львов занимает 10-ю позицию турнирной таблицы.
Львов — Колос 0:2
Голы: Ориховский, 33, 74
Львов: Костик, Брикнер (Чирьяк, 46), Миуби (Романчук, 83), Махмутович, Грисьо, Рафаэл Сабино, Алваро (Захаркив, 77), Ременяк, Ренан Абнер, Рожерио Шина, Ньярко (Семенив, 29; Ныч, 46).
Колос: Волынец, Черноморец, Гавриш, Новак, Кравченко, Чурко (Ильин, 75), Задоя, Ориховский (Костышин, 75), Богданов (Милько, 78), Антюх (Данфа, 85), Лысенко.
Предупреждения: Алваро, Чурко, Махмутович, Ныч, Ильин, Грисьо, Лысенко.
Нереализованный пенальти: Ренан (вратарь)