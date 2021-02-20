Украина

Команда из Коваливки без проблем обыграла соперника.

В матче 15-го тура украинской Премьер-лиги Львов дома уступил Колосу (0:2).

В первом тайме Колос открыл счет. На 33-й минуте Ориховский в штрафной разобрался с защитниками и головой прошил ворота.

Во втором тайме гости заработали пенальти. Ориховский подошел к мячу и отправил его точно по центру ворот, 0:2.

После данного поединка Колос идет на шестой строчке УПЛ, а Львов занимает 10-ю позицию турнирной таблицы.

Львов — Колос 0:2

Голы: Ориховский, 33, 74

Львов: Костик, Брикнер (Чирьяк, 46), Миуби (Романчук, 83), Махмутович, Грисьо, Рафаэл Сабино, Алваро (Захаркив, 77), Ременяк, Ренан Абнер, Рожерио Шина, Ньярко (Семенив, 29; Ныч, 46).

Колос: Волынец, Черноморец, Гавриш, Новак, Кравченко, Чурко (Ильин, 75), Задоя, Ориховский (Костышин, 75), Богданов (Милько, 78), Антюх (Данфа, 85), Лысенко.

Предупреждения: Алваро, Чурко, Махмутович, Ныч, Ильин, Грисьо, Лысенко.

Нереализованный пенальти: Ренан (вратарь)