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ЛЬВОВ - КОЛОС, ФК КОЛОС
20 февраля 2021, 22:37
В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги Колос в гостях обыграл Львов (0:2).
За гостей дважды отличился Павел Ориховский. Вашему вниманию видео голов и обзор игры:
Львов — Колос 0:2
Голы: Ориховский, 33, 74
Львов: Костик, Брикнер (Чирьяк, 46), Миуби (Романчук, 83), Махмутович, Грисьо, Рафаэл Сабино, Алваро (Захаркив, 77), Ременяк, Ренан Абнер, Рожерио Шина, Ньярко (Семенив, 29; Ныч, 46).
Колос: Волынец, Черноморец, Гавриш, Новак, Кравченко, Чурко (Ильин, 75), Задоя, Ориховский (Костышин, 75), Богданов (Милько, 78), Антюх (Данфа, 85), Лысенко.
Предупреждения: Алваро, Чурко, Махмутович, Ныч, Ильин, Грисьо, Лысенко.
Нереализованный пенальти: Ренан (вратарь)