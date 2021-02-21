Украина

Football.ua представляет анонс 15-го тура УПЛ между Шахтером и Рухом.

В первом круге Рух на своем поле сумел отстоять ничью в игре против чемпиона Украины. Львовская команда попробует повторить свой успех и вновь отобрать очки у Шахтера.

Шахтер – Рух

Воскресенье, 21 февраля, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Николай Балакин – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

На неделе донецкий Шахтер провел выездной матч Лиги Европы против Маккаби из Тель-Авива. Нельзя сказать, что этот матч был для "оранжево-черных" сильно энергозатратным. И даже несмотря на не самую лучшую игру, команде Луиша Каштру удалось добиться очень комфортного результата на выезде. Победа 2:0.

Во втором туре УПЛ Шахтер на выезде встречался с дебютантом Премьер-лиги львовским Рухом. Хозяева поля сумели удивить в том матче, добыв ничейный результат 1:1. Наверняка, Шахтер захочет реабилитироваться за тот матч и одержать победу. "Горнякам" тем более нельзя терять очки, ведь Динамо уже оторвалось на три пункта. Правда, команда Мирчи Луческу будет играть с черниговской Десной и далеко не факт, что сумеет обыграть команду Александра Рябоконя. И это также должно послужить мотивацией заработать победу в предстоящем матче.

Рух, в свою очередь, имеет такое незавидное турнирное положение, что и в матче против Шахтера необходимо брать очки. У львовян меньше всех очков в турнирной таблице – 10. Столько же имеет и Минай. Вселяет оптимизм в болельщиков Руха только тот факт, что в предыдущем туре их команда очень неплохо выглядела в игре против полтавской Ворсклы и если бы не уверенная игра Дмитрия Резника на линии, то подопечные Ивана Федика вполне могли бы праздновать победу.

Безусловно, Шахтер – безоговорочный фаворит этой встречи. Подстегивать и дополнительно мотивировать также будет и неудача в предыдущем матче против Колоса. Вероятность того, что именно Шахтер будет праздновать победу в этом матче очень высока. Очень многие факторы должны сойтись воедино, чтобы "оранжево-черные" вновь потеряли очки в матче с Рухом.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 1 (1 ничья), забитые голы 1:1

На поле Шахтера: нет матчей

Самый результативный матч: 1:1 (2020)

прогноз 2:0

Сергей Горбаченко, Football.ua