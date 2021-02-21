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Football.ua представляет анонс 15-го тура УПЛ между черниговской Десной и киевским Динамо.

Десна попытается отобрать очки у лидера чемпионата Динамо на стадионе соперника, хотя именно она считается номинальным хозяином этого поединка.

Десна – Динамо

Воскресенье, 21 февраля, 19:30. Стадион Динамо имени Валерия Лобановского, Киев. Игорь Пасхал – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

В четверг киевское Динамо провело важную и непростую игру против бельгийского Брюгге на своем поле. Несмотря на игровое преимущество в той игре, подопечным Мирчи Луческу не удалось добиться победы. При всех проблемах бельгийской команды они сумели увезти комфортные 1:1 из Киева.

Тот матч отобрал достаточно сил у Динамо, как физических, так и моральных. Это еще больше усложнит задачу Динамо в предстоящей игре против Десны. В последние годы киевлянам даются очень трудно матчи против черниговцев. Александр Рябоконь научился выстраивать игру против Динамо таким образом, чтобы столичные футболисты чувствовали себя максимально некомфортно и вынуждены были взламывать эшелонированную дисциплинированную оборону. Уже и в этом сезоне во втором туре Десна показала, что по-прежнему знает, как отбирать очки у Динамо. А потому и в предстоящей встрече не стоит ожидать каких-то глобальных изменений. "Северяне" наверняка снова выберут оборонительный футбол со ставкой на быстрые вертикальные контратаки.

В предыдущем туре Динамо удалось одержать волевую победу над Олимпиком, а вот Десна в поединке с прямым конкурентом Зарей проиграла 1:2. В том числе поэтому черниговской команде необходимо набирать очки в ближайшем матче, чтобы не выпасть из борьбы за бронзовые медали.

Даже если посмотреть на коэффициенты букмекеров, то в предстоящем матче фаворитом будет именно Динамо. При этом коэффициент на победу Динамо 1.7-1.8 ярко отображает то, что шансы Десны на очки в этом матче не выглядят призрачно.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 7 (2 победы Десны, 2 ничьих, 3 победы Динамо), забитые голы 7:11

На поле Десны: 3 (1 победа Десны, 2 победы Динамо), забитые голы 4:5

Самый результативный матч: победа Десны 3:2 (2020)

прогноз 1:2

Сергей Горбаченко, Football.ua