Команда Юрия Максимова поделила очки с дебютантом УПЛ.
Официальный сайт Ворсклы
21 февраля 2021, 15:59
Отчет о матче читайте позже.
Ингулец – Ворскла — 2:2
Голы: Бартулович, 21 (пен), Ситчинава, 62 — Степанюк, 48, Кулач, 76 (пен)
Ингулец: Малыш — Коваленко (Щедрый, 65), Балан, Ковалев, Квасный — Козак (Синегуб, 88), Запорожец (Сейтхалилов, 90+4), Кучеренко, Бартулович, Шишка — Ситчинава.
Ворскла: Ризнык — Пердута, Чеснаков, Яворский, Скляр — Цитаишвили (Челядин, 58), Пуцлин, Тилль (Кравчук, 69), Кане — Кулач — Степанюк (ДеНоойер, 80).
Предупреждения: Ситчинава, 17, Кучеренко, 38, Малыш, 90+2 — Челядин, 59, Яворский, 63, Пуцлин, 90