Украина
21 февраля 2021, 19:00
Шахтер переиграл Рух в матче со спорным применением VAR
Дончане сумели провести интенсивную разминку перед ответной игрой против Маккаби.
Шахтер — Рух, фото ФК Шахтер Донецк
21 февраля 2021, 19:00
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Шахтер — Рух 2:0
Голы: Тете, 10, Майкон, 60 (пен.)
Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Корниенко — Степаненко (Майкон, 46) — Тете (Соломон, 70), Марлос, Алан Патрик (Маркос Антонио, 70), Коноплянка (Тайсон, 70) — Мораес (Фернандо, 76).
Рух: Бандура — Гагун, Зец, Белый, Мысык — Карасюк (Варфоломеев, 89) — Бойчук (Русин, 66), Притула, Федорчук (Кухарук, 89), Климчук (Лях, 65) — Кухаревич (Кондраков, 61).
Предупреждения: Витао, Додо, Алан Патрик — Кухаревич, Притула, Карасюк, Варфоломеев.
На 90+5-й минуте был удален Александр Бандура (Рух) (грубое нарушение).