Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Шахтер — Рух 2:0
Голы: Тете, 10, Майкон, 60 (пен.)

Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Корниенко — Степаненко (Майкон, 46) — Тете (Соломон, 70), Марлос, Алан Патрик (Маркос Антонио, 70), Коноплянка (Тайсон, 70) — Мораес (Фернандо, 76).

Рух: Бандура — Гагун, Зец, Белый, Мысык — Карасюк (Варфоломеев, 89) — Бойчук (Русин, 66), Притула, Федорчук (Кухарук, 89), Климчук (Лях, 65) — Кухаревич (Кондраков, 61).

Предупреждения: Витао, Додо, Алан Патрик — Кухаревич, Притула, Карасюк, Варфоломеев.

На 90+5-й минуте был удален Александр Бандура (Рух) (грубое нарушение). 