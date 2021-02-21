Украина

Команда Мирчи Луческу теряет важные очки в матче с черниговцами.

Поединок 15 тура украинской Премьер-Лиги между Десной и Динамо получился крайне насыщенным на события. Лидер чемпионата столкнулся с большими проблемами по ходу матча с четвертой командой турнирной таблицы, которая лишь из-за несчастного случая не выиграла эту встречу.

Первый тайм прошел в упорной борьбе, но без забитых мячей. Однако во второй половине встречи на поле началась настоящая рубка. На 53-ей минуте черниговцы забили гол благодаря великолепному умению Будковского играть на втором этаже. Экс-динамовец Калитвинцев навесил на Филлипа, который в борьбе с Забарным пробил головой точно под перекладину. 1:0.

Киевляне бросились отыгрываться, но столкнулись с надежной обороной команды Рябоконя. Отличный шанс не использовал Жерсон. Опасно действовал у чужих ворот Цыганков, но забить киевлянам никак не удавалось.

Под конец основного времени арбитр остановил игру из-за агрессивных фанатов, которые начали забрасывать бокового снежками. Впрочем, с такой проблемой столкнулся и сам Пасхал через несколько минут.

Очень забавный и одновременно печальный эпизод случился с игроком Десны Безбородько. Денис вышел на замену на 82-ой минуте, а спустя 5 минут получил вторую желтую карточку и досрочно отправился отдыхать. Очевидно, что этот эпизод сыграл ключевую роль в матче.

На 90-ой минуте Гитченко сыграл рукой в собственной штрафной. Тут же игроки Динамо напали на Пасхала с требованиями поставить "точку". Благо на матче была система ВАР. Арбитр отправился смотреть повтор, но минуту не мог подойти к экрану из-за метателей снежков. Впрочем, это только отсрочило принятие очевидного решения — пенальти. "Приговор" взялся исполнять Цыганков и не промахнулся. 1:1.

Динамо бросилось на ворота соперника вырывать ничью, но до финального свистка не сумело создать ничего стоящего.

Динамо оступается в Киеве и сокращает отрыв от Шахтера до одного балла. В следующем туре киевляне сыграют со Львовом.

Десна осталась на четвертой позиции. В туре номер 16 подопечные Рябоконя проэкзаменуют Ингулец.

Десна – Динамо – 1:1

Голы: Будковский (53) – Цыганков (92, пенальти).

Десна: Паст — Полегенько, Тамм, Имереков, Мостовой — Ермаков, Арвеладзе (Гитченко, 70) — Калитвинцев (Картушов, 82), Гуцуляк (Безбородько, 82), Тотовицкий — Будковский (Чепурненко, 94).

Динамо: Бущан — Караваев, Миколенко, Забарный, Кедзера — Сидорчук, Шепелев (Шапаренко, 65) — Цыганков, Буяльский, Родригес — Беседин (Супряга, 86).

Предупреждения: Ермаков (9), Арвеладзе (69), Безбородько (83) – Беседин (45+1), Родригес (69), Цыганков (80), Миколенко (89).

Удален: Безбородько, 87 (вторая желтая карточка).