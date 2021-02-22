Украина

Впечатливший новичок луганской команды может вернуться в турецкий Фенербахче.

Арендованный у турецкого Фенербахче иранский нападающий Аллахьяр Сайядманеш может завершить аренду в луганской Заре в конце 2021 года, так и не получив возможности на полноценный переход в состав украинской команды. Об этом сообщает турецкий ресурс Fotospor.com.

Источник называет в качестве главной причины подобного отсутствие финансовых возможностей у луганчан относительно организации выплаты суммы компенсации за футболиста, которая, по слухам составляет около 1 млн евро, при оценке портала Transfermarkt в 600 тыс. евро.

В текущем сезоне Аллахьяр успел провести уже 13 матчей (472 минуты) за коллектив Виктора Скрипника, обеспечив своей команде 4 взятия ворот (3 гола + 1 голевая передача).

В следующем туре луганская Заря сыграет гостевой матч против донецкого Шахтера.