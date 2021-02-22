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Олимпик — Днепр-1 0:2
Голы: Драме, 50 (авт.), Булеца, 88

Олимпик: Чекотун — Пасич, Драме, Снурницын, Зотько — Альваренга, Хамелюк (Завийский, 61), Бабенко, Политыло, Тейшейра (Бенито, 60) — Каргбо-младший.

Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак — Назаренко (Булеца, 71), Игнатенко, Пихаленок (Ди Франко, 76), Чуже (Цуриков, 76) — Когут — Довбик (Хобленко, 89).

Предупреждения: Политыло, Зотько, Пасич, Бенито — Игнатенко.