Украина
22 февраля 2021, 20:57
Днепр-1 взял уверенный реванш над Олимпиком
Коллектив Игора Йовичевича не пропускал мячей в двух стартовых поединках 2021 года.
фото СК Днепр-1
22 февраля 2021, 20:57
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Олимпик — Днепр-1 0:2
Голы: Драме, 50 (авт.), Булеца, 88
Олимпик: Чекотун — Пасич, Драме, Снурницын, Зотько — Альваренга, Хамелюк (Завийский, 61), Бабенко, Политыло, Тейшейра (Бенито, 60) — Каргбо-младший.
Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак — Назаренко (Булеца, 71), Игнатенко, Пихаленок (Ди Франко, 76), Чуже (Цуриков, 76) — Когут — Довбик (Хобленко, 89).
Предупреждения: Политыло, Зотько, Пасич, Бенито — Игнатенко.