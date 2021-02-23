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Football.ua выделяет лучших игроков прошедшего 15-го тура УПЛ.

15-й тур УПЛ позади и самое время выбрать тех игроков, которые сумели проявить себя лучше других.

Итоги 15-го тура УПЛ

На сей раз по дав игрока в символической сборной имеют: Шахтер, Заря и Александрия. По одному игроку у: Динамо, Колоса, Десны, Ингульца и Днепра-1.

Евгений Паст, Десна (вратарь)

Попаданий в символическую сборную: 1

Голкипер Десны был оплотом надежности в этот вечер. Благодаря его уверенным действиям, Динамо так и не сумело забить первым. Динамовцы достаточно много угрожали воротам Евгения Паста, но забить сумели лишь единожды, да и то с пенальти.

Дмитрий Хомченовский, Заря (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Универсальный солдат Дмитрий Хомченовский такое впечатление, что не играл за Зарю еще только лишь в воротах. Удивительно, что на неродной для себя позиции Хомченовский действовал максимально грамотно и принес большую пользу своей команде в матче против Мариуполя.

Дуглас, Днепр-1 (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 3

Бразильский защитник Дуглас с каждым матчем все больше и больше напоминает себя времен старого Днепра. Он уже стал настоящим лидером обороны команды Йовичевича. Помимо успешной и надежной игры в обороне, он еще в каждом матче умудряется угрожать воротам соперника.

Валерий Бондаренко, Александрия (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Рослый нападающий Александрии перекрыл свел все старания футболистов Миная на нет, да и сам отличился потрясающим голом. В моменте с забитым голом Бондаренко продемонстрировал очень неплохие задатки центрфорварда и пробил в свободной угол, когда голкипер меньше всего ждал этот удар.

Виктор Корниенко, Шахтер (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Отмечаем возвращение Виктора Корниенко. В матче против Руха он играл с большим желанием и много помогал партнерам своими подключениями на левом фланге. Ощущалось, что футболист вернулся на поле после паузы, но тем не менее уровень показал более чем достойный.

Тете, Шахтер (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 3

Конкуренция на флангах у Шахтера сейчас настолько высокая, что такой футболист как Тете не всегда попадает в стартовый состав. На матч с Рухом тренерский штаб предоставил ему это место и футболист отплатил сполна за оказанное ему доверие. Забил важнейший первый мяч, хорошо открывшись под передачу Марлоса.

Кирилл Ковалец, Александрия (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 3

В который раз Кирилл Ковалец демонстрирует, что весь креатив и вся атакующая мощь Александрии напрямую зависит от него. Поучаствовал практически во всех опасных атаках своей команды и был всегда готов огорчить соперника забитым голом. Мог и сам забивать, когда Антон Каниболоцкий допускал очередную ошибку, но немного не повезло.

Павел Ориховский, Колос (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Высокая результативность Павла Ореховского на сборах в Турции перекочевала и в чемпионат Украины. Сперва Ореховский нашел свой момент на 33-й минуте, а потом на 74-й продемонстрировал всем, что может исполнять одиннадцатиметровые удары не хуже Евгения Селезнева.

Жерсон Родригес, Динамо (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Люксембуржский легионер Динамо в этом матче получил возможность выйти с первых минут матча. Жерсон был очень хорош на своем фланге. Много обострял игру. Угрожал сам воротам Паста и создавал моменты для своих партнеров. К большому его сожалению, он так и не смог свою активность конвертировать в голевые действия.

Захеди Шахаб, Заря (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 5

Пока эксперты размышляли над тем, сколько же времени потребуется иранцу Захеди Шахабу, чтобы понять требования Виктора Скрипника в новую команду, он взял и забил дебютный гол за свою новую команду. Этот гол стал единственным в матче.

Ника Сичинава, Ингулец (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 2

Ника Сичинава был настоящей головной болью для игроков обороны Ворсклы. То Скляр не успел за форвардом Ингульца и влупил его по ногам, заработав тем самым пенальти вы свои ворота, то Яворский не смог устоять на ногах после нескольких смен вектора движения форвардом. Как итог – заработанный пенальти и красивый гол. Правда, и этого не хватило его команде для победы.

Тренер: Александр Рябоконь

Александр Рябоконь постепенно становится тем тренером, который несмотря на то, кто же тренирует Динамо, умеет отбирать очки у столичного коллектива. Конечно же, не без везения Десна заработала очки в Киеве, но будь черниговцы немного удачливее, то и вовсе могли увезти три очка.

Сергей Горбаченко, Football.ua