Украина

Харьковский клуб может возобновить существование.

Бывший президент и владелец харьковского Металлиста Александр Ярославский заявил о намерении возродить клуб.

"Наш родной город Харьков и наша родная Харьковщина имеют богатейшее культурное наследие, достойное того, чтобы его бережно хранили. В числе достижений харьковской громады золотыми буквами вписанных в историю региона, победы и титулы футбольного клуба Металлист.

Семь бронзовых наград и "серебро" национального первенства, еврокубковые матчи и четвертьфинал Лиги Европы УЕФА, красавец-стадион к Евро-2012, и детская футбольная академия, а главное, всенародная любовь и гордость харьковчан — все это Металлист.

В 2025 году исполнится 100 лет со дня основания легендарного харьковского клуба. Наш долг как патриотов Харькова и Харьковщины встретить этот юбилей достойно. Но пока от того славного Металлиста осталось одно название, а созданная к Евро-2012 инфраструктура приходит в негодность.

Поэтому я предлагаю всем неравнодушным землякам, болельщикам с горячими сердцами, местной власти, заинтересованной в развитии региона, объединиться и возродить истинный героический Металлист! Со своей стороны обещаю приложить все усилия для того, чтобы вернуть былую славу.

"Желто-синий" — самый сильный!", — написано на сайте компании DCH.

Помимо Ярославского с заявлением выступил и секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

"Харьков возвращает себе Металлист! Уверен, эта новость порадует не только футбольных болельщиков! Принимать ЕВРО-2012 и не иметь своей команды в высшей лиге? Это не про Харьков!

Договорились с Александром Ярославским вместе возродить легендарную команду, которая в свое время дошла до второй ступени чемпионата Украины! Стадион есть, тренировочная база есть, инфраструктурно Харьков абсолютно подготовлен к большому футболу. Уверен, что вскоре общими усилиями города, болельщиков и Александра Ярославского мы сможем вывести новый-старый Металлист не только в Высшую лигу, но и побороться за чемпионство. И самое главное — вернем любимое всеми харьковчанами название футбольного клуба Металлист.