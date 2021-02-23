Харьковский клуб может возобновить существование.
ФК Металлист, BIGL
23 февраля 2021, 16:59
Бывший президент и владелец харьковского Металлиста Александр Ярославский заявил о намерении возродить клуб.
"Наш родной город Харьков и наша родная Харьковщина имеют богатейшее культурное наследие, достойное того, чтобы его бережно хранили. В числе достижений харьковской громады золотыми буквами вписанных в историю региона, победы и титулы футбольного клуба Металлист.
Семь бронзовых наград и "серебро" национального первенства, еврокубковые матчи и четвертьфинал Лиги Европы УЕФА, красавец-стадион к Евро-2012, и детская футбольная академия, а главное, всенародная любовь и гордость харьковчан — все это Металлист.
В 2025 году исполнится 100 лет со дня основания легендарного харьковского клуба. Наш долг как патриотов Харькова и Харьковщины встретить этот юбилей достойно. Но пока от того славного Металлиста осталось одно название, а созданная к Евро-2012 инфраструктура приходит в негодность.
Поэтому я предлагаю всем неравнодушным землякам, болельщикам с горячими сердцами, местной власти, заинтересованной в развитии региона, объединиться и возродить истинный героический Металлист! Со своей стороны обещаю приложить все усилия для того, чтобы вернуть былую славу.
"Желто-синий" — самый сильный!", — написано на сайте компании DCH.
Помимо Ярославского с заявлением выступил и секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
"Харьков возвращает себе Металлист! Уверен, эта новость порадует не только футбольных болельщиков! Принимать ЕВРО-2012 и не иметь своей команды в высшей лиге? Это не про Харьков!
Договорились с Александром Ярославским вместе возродить легендарную команду, которая в свое время дошла до второй ступени чемпионата Украины! Стадион есть, тренировочная база есть, инфраструктурно Харьков абсолютно подготовлен к большому футболу.
Уверен, что вскоре общими усилиями города, болельщиков и Александра Ярославского мы сможем вывести новый-старый Металлист не только в Высшую лигу, но и побороться за чемпионство. И самое главное — вернем любимое всеми харьковчанами название футбольного клуба Металлист.
В ближайшее время вместе с Александром Ярославским мы более подробно расскажем о возрождении Металлиста. И пусть сегодня вторник – думаю, всем фанатам футбола есть, что отпраздновать вечером", — написал Терехов в Facebook
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