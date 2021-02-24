Первая встреча команд состоится уже 3-го марта.
Александр Косенко, УАФ
24 февраля 2021, 10:32
Главный тренер мужской сборной Украины Александр Косенко определился с составом команды на поединки против команды Хорватии в рамках группового этапа квалификации чемпионата Евро-2022.
Матчи состоятся 3 марта (в Осиеке) и 7 марта (в Запорожье), об это сообщает Ассоциация футзала Украины.
Вашему вниманию состав сборной Украины по футзалу:
Вратари - Кирилл Ципун (Продэксим), Александр Сухов (ХИТ), Назарий-Зеновий Войтович (Энергия);
Полевые игроки- Сергей Малышко, Михаил Грицына, Николай Грицына (все — Столица, Беларусь), Олег Еремин (Витэн, Беларусь), Михаил Зварич, Игорь Корсун, Петр Шотурма, (все — Продэксим), Александр Педяш, Сергей Журба (оба — ХИТ), Николай Микитюк, Артем Фаренюк (оба — Ураган), Тарас Кузь (Энергия).
Турнирная таблица
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Хорватия
|
2
|
2
|
0
|
0
|
8—2
|
6
|
2. Украина
|
1
|
1
|
0
|
0
|
10—3
|
3
|
3. Дания
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1—4
|
0
|
4. Албания
|
2
|
0
|
0
|
2
|
4—14
|
0
Ранее сообщалось, что в стартовом поединке квалификации к Евро-2022 по футзалу сборная Украины уверенно разобралась с Албанией (3:10).
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