Главный тренер мужской сборной Украины Александр Косенко определился с составом команды на поединки против команды Хорватии в рамках группового этапа квалификации чемпионата Евро-2022.

Матчи состоятся 3 марта (в Осиеке) и 7 марта (в Запорожье), об это сообщает Ассоциация футзала Украины.

Вашему вниманию состав сборной Украины по футзалу:

Вратари - Кирилл Ципун (Продэксим), Александр Сухов (ХИТ), Назарий-Зеновий Войтович (Энергия);

Полевые игроки- Сергей Малышко, Михаил Грицына, Николай Грицына (все — Столица, Беларусь), Олег Еремин (Витэн, Беларусь), Михаил Зварич, Игорь Корсун, Петр Шотурма, (все — Продэксим), Александр Педяш, Сергей Журба (оба — ХИТ), Николай Микитюк, Артем Фаренюк (оба — Ураган), Тарас Кузь (Энергия).

Турнирная таблица

 

И

В

Н

П

М

О

1. Хорватия

2

2

0

0

8—2

6

2. Украина

1

1

0

0

10—3

3

3. Дания

1

0

0

1

1—4

0

4. Албания

2

0

0

2

4—14

0

 

Ранее сообщалось, что в стартовом поединке квалификации к Евро-2022 по футзалу сборная Украины уверенно разобралась с Албанией (3:10).

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