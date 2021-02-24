Украина

Первая встреча команд состоится уже 3-го марта.

Главный тренер мужской сборной Украины Александр Косенко определился с составом команды на поединки против команды Хорватии в рамках группового этапа квалификации чемпионата Евро-2022.

Матчи состоятся 3 марта (в Осиеке) и 7 марта (в Запорожье), об это сообщает Ассоциация футзала Украины.

Вашему вниманию состав сборной Украины по футзалу:

Вратари - Кирилл Ципун (Продэксим), Александр Сухов (ХИТ), Назарий-Зеновий Войтович (Энергия);

Полевые игроки- Сергей Малышко, Михаил Грицына, Николай Грицына (все — Столица, Беларусь), Олег Еремин (Витэн, Беларусь), Михаил Зварич, Игорь Корсун, Петр Шотурма, (все — Продэксим), Александр Педяш, Сергей Журба (оба — ХИТ), Николай Микитюк, Артем Фаренюк (оба — Ураган), Тарас Кузь (Энергия).

Турнирная таблица

И В Н П М О 1. Хорватия 2 2 0 0 8—2 6 2. Украина 1 1 0 0 10—3 3 3. Дания 1 0 0 1 1—4 0 4. Албания 2 0 0 2 4—14 0

Ранее сообщалось, что в стартовом поединке квалификации к Евро-2022 по футзалу сборная Украины уверенно разобралась с Албанией (3:10).

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