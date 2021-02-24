Украина

Звездный поляк мог оказаться в чемпионате Украины.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу заявил, что во времена его работы в донецком Шахтере он хотел видеть в своей команде нападающего Роберта Левандовски, который ныне защищает цвета мюнхенской Баварии.

"Это правда. Мы сразу поняли, что Роберт Левандовски является исключительным игроком. Мы хотели купить его, так как считали, что это будет отличным усилением. Это было еще до того, как он перешел в Боруссию Дортмунд. Мы очень старались подписать его, но не смогли, поскольку Роберт предпочел поехать в Германию".

"Сожалею ли я, что трансфер не состоялся? Нет, так подходить к этому не имеет смысла. Мне очень приятно, что Роберт так сильно прогрессировал. Я не только тренер, но и футбольный болельщик. Приятно видеть, насколько он продвинулся, насколько фантастическим он стал. У меня нет проблем с тем, что он не перешел в Шахтер. Самое главное, что у него все получилось".

"В Шахтере мы также воспитали многих великих игроков, например, из Бразилии, которые достигли международного уровня. В этом плане нам есть чем гордиться", — приводит слова Луческу Sportowe Fakty.

В текущем сезоне Роберт Левандовски провел в футболке мюнхенской Баварии 31 поединок во всех турнирах, в которых ему удалось забить 32 гола и отдать 8 результативных передач.

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