Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Десна в рамках поединка 16-го тура чемпионата Украины в Киеве примет команду из нижней части турнирной таблицы — Ингулец.

Десна — Ингулец

Пятница, 26 февраля, 19:00. стадион им. Лобановского, Киев. Главный арбитр встречи — Андрей Коваленко. Трансляция — Футбол 1.

Десна подходит к поединку на четвертом месте после 15 сыгранных матчей с 24 баллами, лишь на одно очко отставая от третьей Зари. "Северяне" в прошлом туре играли против Динамо и лишь из-за большого невезения сыграли вничью, пропустив под занавес поединка с одиннадцатиметровой отметки.

Ингулец, в свою очередь, расположился на одиннадцатой строчке турнирной таблицы с 12 баллами после 15 сыгранных поединков. В прошлом туре подопечные Лавриненко играли против Ворсклы — матч завершился результативной ничьей со счетом 2:2. Петровцы дважды вели, но так и не смогли удержать преимущество.

Команде Рябоконя необходимо возвращаться на тропу успешных результатов, чтобы продолжать борьбу за третью строчку. У Ингульца же более приземленные цели — борьба за выживание, в которой каждое очко имеет неимоверный вес.

В рамках УПЛ команды встречались всего лишь один раз — в сентябре прошлого года. Тот поединок завершился ничейным результатом со счетом 1:1. Если брать в расчет и матчи Первой лиги, то Ингулец никогда в истории не обыгрывал Десну.

Что касается кадровой ситуации, то Александр Рябоконь не сможет рассчитывать на Безобородько и Имерекова, тогда как Ингульцу не поможет Сичинава, что может стать огромной потерей, ведь это безальтернативный центральный нападающий.

Не сыграют: Безбородько, Имереков — Сичинава