Украина

Президент донецкого клуба высказался об отставке Игоря Климовского с поста главного тренера первой команды.

Олимпик объявил о назначении Юрия Калитвинцева новым главным тренером клуба после отставки Игоря Климовского. Президент "олимпийцев" Владислав Гельзин прокомментировал решение произвести изменения в тренерском штабе своей команды.

"Было принято решение разорвать контракт по обоюдному согласию. После последней игры был разговор с Климовским и решили пожать друг другу руки. Скорее всего, летом он возглавит команду до 19 лет. Мы еще будем разговаривать об этом, пока идет процесс расторжения контракта".

"Калитвинцев имеет опыт, выигрывал молодежный чемпионат Европы. Знаю его лично 12-15 лет, он сам поиграл на серьезном уровне, тренировал хорошие команды. Мне понравилась его философия. Контракт подписан на 1,5 года. Задание — попадание в еврокубки", — заявил Гельзин в программе Футбол NEWS.

Напомним, Игорь Климовский работал с Олимпиком с октября 2019 года. После 14-ти туров донецкий клуб набрал 17 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ.

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