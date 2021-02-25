Украина

49-летний украинский специалист лишен своей должности в донецком клубе.

Олимпик на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Игоря Климовского.

Такое решение 49-летний украинский специалист принял после разговора с президентом донецкого клуба Владиславом Гельзиным, который состоялся после поражения в матче против Днепра-1 (0:2).

Климовский работал с Олимпиком с октября 2019 года.

Отметим, что после 14 игр Олимпик набрал 17 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ.

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