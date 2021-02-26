Подопечные Александра Рябоконя на классе разобрались с соперником.
Отчет о матче читайте позже.
Десна — Ингулец 3:0
Голы: Тотовицкий, 34, Гитченко, 57, Ермаков, 83.
Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой (Сухоцкий, 90) — Картушов, Белошевский (Ермаков, 70), Огиря (Демьяненко, 90+2), Гуцуляк — Тотовицкий (Чепурненко, 90) — Будковский (Дима, 90).
Ингулец: Крынский — Балан, Павлов, Ковалев, Синегуб — Шишка - Плохотнюк, Запорожец, Бартулович (Мкомола, 79), Козак (Коваленко, 79) — Щедрый (Белоцерковец, 86).