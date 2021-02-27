Украина

Украинский защитник покинул клуб из Львова.

Рух на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Игоря Бойчука.

Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон, поэтому 27-летний украинец приобрел статус свободного агента.

Напомним, Игорь Бойчук защищал цвета Руха с августа 2020 года после того, как покинул Агробизнес. С тех пор он сыграл за львовскую команду 3 матча, в которых забил один гол.

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