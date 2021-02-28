Украина

Нападающий Олимпика отметился красивым голом.

Олимпик в рамках поединка 16-го тура чемпионата Украины отправился в гости к Минаю.

Голом за донецкую команду отметился новичок Таддеус Нкенг Фомакванг — нападающий восстановил паритет в матче после гола Нуриева.

Форвард изящно перекинул голкипера ударом головой после передачи партнера с правого фланга.

Видео гола:

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