Подопечные Василия Кобина набрали три очка в непростом матче.
Анатолий Нуриев, фото Минай
28 февраля 2021, 15:57
Олимпик в рамках поединка 16-го тура чемпионата Украины отправился в гости к Минаю и потерпел поражение со счетом 1:2.
Хозяева открыли счет усилиями Нуриева в начале матча, несколько позже Нкенг изящным ударом головой восстановил паритет, но Нуриев в конце тайма вновь вывел Минай вперед. Больше команды голами не отметились.
Минай — Олимпик 2:1
Голы: Нуриев, 13 (с пенальти), 45+2 (с пенальти) — Нкенг, 21
Минай: Попович — Малепе, Ковтун, Карась, Маембе — Ткачук, Кожанов (Пыняшко, 68), Хахлев (Снижко, 75), Милевский (Ахмедзаде, 68, Матич, 90), Нуриев — Шиндер (Одуэньи, 90).
Олимпик: Альими — Зотько, Драме, Лебеденко, Цымбалюк (Снурницын, 90) — Бабенко, Пасич, Хамелюк (Таллес, 59), Тейшейра - Нкенг, Каргбо.
Предупреждения: Нуриев, Ковтун, Кожанов, Попович — Драме, Каргбо, Тейшейра, Лебеденко
Удаление: Нуриев, 85 (повторное предупреждение)