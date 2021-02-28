Украина
28 февраля 2021, 18:58
Заря в меньшинстве вырвала победу у Шахтера
Точный удар Дмитрия Иванисени на последних секундах компенсированного времени продлил победную серию подопечных Виктора Скрипника.
Шахтер — Заря, фото ФК Шахтер Донецк
28 февраля 2021, 18:58
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Шахтер — Заря 0:1
Гол: Иванисеня, 90+5.
Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили — Майкон — Тете (Соломон, 77), Марлос, Алан Патрик (Маркос Антонио, 65), Тайсон — Мораес.
Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо — Юрченко (Цыганикс, 81), Назарина, Кочергин (Хомченовский, 13) — Кабаев (Иванисеня, 73), Гладкий (Шахаб, 72), Сайядманеш.
Предупреждения: Алан Патрик — Назарина.
На 79-й минуте был удален Жуниньо (Шахтер) (грубое нарушение).