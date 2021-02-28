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Шахтер — Заря 0:1
Гол: Иванисеня, 90+5.

Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили — Майкон — Тете (Соломон, 77), Марлос, Алан Патрик (Маркос Антонио, 65), Тайсон — Мораес.

Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо — Юрченко (Цыганикс, 81), Назарина, Кочергин (Хомченовский, 13) — Кабаев (Иванисеня, 73), Гладкий (Шахаб, 72), Сайядманеш.

Предупреждения: Алан Патрик — Назарина.

На 79-й минуте был удален Жуниньо (Шахтер) (грубое нарушение).
 