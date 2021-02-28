Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ПФК Львов и Динамо Киев.

В заключительном поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов проведет домашнюю встречу с киевским Динамо.

После неудачи в игре прошлого тура против ковалевского Колоса, Виталий Шумский сделал изменения на флангах обороны своей команды, выпустив с первых минут Якимца и Грисьо. Также, опытный Алексей Довгий укрепит центральную линию "золотых львов", а Ныч разместится на остри атаки.

Мирча Луческу, по сравнению с игрой посреди недели против бельгийского Брюгге (1:0), ограничился двумя изменениями в стартовом составе своей команды: в левом фланге обороны сыграет Караваев, а в центре полузащиты разместится Николай Шапаренко.

ПФК Львов: Костик — Якимец, Махмутович, Михоуби, Грисьо — Сабино — Алваро, Довгий, Брикнер, Шина — Ныч.

Запасные: Ильющенков, Лобай, Чиряк, Романчук, Захаркив, Семенив, Ременяк, Бусько, Казлаускас.



Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Родригес — Беседин.