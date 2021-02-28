Стали известны стартовые составы команд для поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ПФК Львов и Динамо Киев.
Александр Караваев, фото ФК Динамо Киев
28 февраля 2021, 19:12
В заключительном поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов проведет домашнюю встречу с киевским Динамо.
После неудачи в игре прошлого тура против ковалевского Колоса, Виталий Шумский сделал изменения на флангах обороны своей команды, выпустив с первых минут Якимца и Грисьо. Также, опытный Алексей Довгий укрепит центральную линию "золотых львов", а Ныч разместится на остри атаки.
Мирча Луческу, по сравнению с игрой посреди недели против бельгийского Брюгге (1:0), ограничился двумя изменениями в стартовом составе своей команды: в левом фланге обороны сыграет Караваев, а в центре полузащиты разместится Николай Шапаренко.
ПФК Львов: Костик — Якимец, Махмутович, Михоуби, Грисьо — Сабино — Алваро, Довгий, Брикнер, Шина — Ныч.
Запасные: Ильющенков, Лобай, Чиряк, Романчук, Захаркив, Семенив, Ременяк, Бусько, Казлаускас.
Запасные: Бойко, Шепелев, Де Пена, Леднев, Сидклей, Тымчик, Ванат, Супряга, Дуэлунд.
Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Родригес — Беседин.
Матч ПФК Львов — Динамо Киев начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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