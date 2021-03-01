Football.ua рассказывает, что было интересного в 16-м туре УПЛ.
Шахтер - Заря, фото: ФК Шахтер
01 марта 2021, 10:00
Первый матч тура был сыгран в пятницу. Черниговская Десна не встретила особого сопротивления в матче против Ингульца – уверенная победа 3:0. На следующий день Днепр-1 на своем поле не сумел одолеть Мариуполь. Ворскла в принципиальном противостоянии одержала верх в матче против Александрии, а Колос в драматическом матче уступил Руху на глаза своих болельщиков.
Минай благодаря дублю Нуриева обыграл Олимпик. В центральном матче тура Заря на последних секундах встречи взяла три очка в игре против Шахтера. Динамо воспользовалось осечкой "оранжево-черных" и одержало выездную победу на Львовом 4:1.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 16 ТУР
26 ФЕВРАЛЯ 2021
27 ФЕВРАЛЯ 2021
28 ФЕВРАЛЯ 2021
Десна "без шуму и пыли" добывает три очка
В стартовом матче 16-го тура черниговская Десна добыла уверенную победу в матче против Ингульца. Подопечные Александра Рябоконя сумели реализовать свои возможности у ворот соперника, что вылилось в итоговые три забитых гола. Как сказал после матча главный тренер "северян": "Увидел рабочий настрой. Профессиональная работа со стороны футболистов".
Черниговцы сумели хорошо распорядиться стандартами, а первый гол в исполнении Тотовицкого получился просто шедевральным. Хавбек Десны продемонстрировал серьезный уровень исполнительского мастерства – сам создал себе моменты и сам же его реализовал невероятным по красоте обводящим ударом в дальний угол. Этот забитый мяч вполне мог бы претендовать на звание лучшего в туре, но в этом туре много красивых голов было забито
Днепр-1 потерял, Мариуполь приобрел
Первый гол в матче в ворота Мариуполя забил бразилец Дуглас. Если так и продолжится, то центральный защитник Днепра-1 скоро включится в бомбардирскую гонку. В каждом туре Дуглас находит свои моменты при стандартных положениях.
Мариуполю еще в первом тайме удалось сравнять счет. Во втором тайме Артем Довбик реализовал пенальти и Днепр-1 снова повел. Подопечные Игора Йовичевича имели все шансы забивать третий гол и закрывать игру, но не воспользовались своими шансами. А вот Мариуполь на 87-й минуте матча вновь нашел в себе силы отыграться.
Ворскла снова в накате?
Перед стартом поединка между Ворсклой и Александрией букмекеры считали именно команду Владимира Шарана фаворитом встречи, даже несмотря на то, что александрийцы играли на выезде. А все это потому, что зимнюю часть чемпионата Ворскла и Александрия начали абсолютно по-разному. Подопечные Владимира Шарана добыли две победы, а вот футболисты Юрия Максимова дважды сыграли вничью.
Тем не менее именно Ворскла праздновала победу в этом поединке. Дубль на свой счет записал Владислав Кулач, а еще один гол за полтавскую команду забил новичок Оливье Тилль. Кстати, это был дебютный гол для люксембуржского футболиста в составе Ворсклы.
Нет Селезнева, нет голов с пенальти
Ничто не предвещало, что матч между Колосом и Рухом может закрутиться по такому невероятному сценарию, что чаша весов склониться в одну из сторон в самой концовке. Тем, кто не видел этот поединок, советуем включить его с 85-й минуты матча. До этого все было относительно тихо и спокойно. Команды обменялись голами в ворота друг друга.
При счете 1:1 в неоправданный стык в своей штрафной Марьян Мысык. Заработал вторую желтую карточку и пенальти в ворота Колоса. Виталий Гаврыш подошел исполнять этот удар и не сумел переиграть Романа Мысака. И как тут не вспомнить про Селезнева? Спустя минуту главный арбитр встречи Александр Омельченко решил уравнять составы и выдал вторую желтую Костышину младшему. Ни один повтор не смог дать ответ на вопрос: "За что?"
Казалось, что такая горячая концовка подведет черту в матче с ничейным результатом, но нет. Молодой форвард Руха Николай Кухаревич забил потрясающий гол на последних секундах матча. Нападающий грамотно прикрыл мяч корпусом, вышел на ударную позицию и исполнил сумасшедший по красоте дальний удар.
Мужики!
Матч между донецким Шахтером и луганской Зарей полностью оправдал ожидания украинских болельщиков. Футбол такого уровня с такими скоростями от двух команд крайне редко можно встретить в УПЛ.
Шахтер имел небольшое территориальное и игровое преимущество. Подопечные Луиша Каштру с завидной регулярностью тревожили Николу Василя. Но и Анатолий Трубин не стоял без дела. Молодому голкиперу Шахтера также довелось потрудиться в этот день. На 79-й минуте встречи Екатерина Монзуль, пересмотрев VAR, оставила в меньшинстве Зарю. Казалось, что ничья в такой ситуации для луганчан будет невероятным результатом. Но подопечные Виктора Скрипника превзошли все ожидания своего наставника и на последних минутах встречи сумели выбежать в свою контратаку, которая завершилась взятием ворот Трубина.
Мечты о чемпионстве продолжают жить
Зная о результате матча Шахтера против Зари, Динамо с дополнительной мотивацией выходило на поле в матче против Львова. Значительно упростил задачу "бело-синим" голкипер Львова Орест Костык, который на первой же минуте допустил серьезную ошибку. Артем Беседин сыграл до конца и уже на самом старте поединка отличился голом.
Такой быстро забитый гол раскрепостил гостей. Динамо продолжало нагнетать и на 38-й минуте матча заработало право на пенальти. Правда, ни один повтор так не показал, почему же Дмитрий Кривушкин решил указать на одиннадцатиметровый удар.
На этом в принципе игра была сделана. Во втором тайме Динамо забило еще дважды, а Львов ответил одним результативным ударом Назария Ныча. Это победа вновь позволила Динамо отдалиться от Шахтера на более комфортные 4 очка.
Статистика по игрокам
Гол Виктора Цыганкова в ворота Львова позволил лидеру киевлян возглавить таблицу бомбардиров текущего сезона. Вторым остается Захеди Шахаб, а вот на третью строчку выскочил Анатолий Нуриев, оформивший дубль в ворота Олимпика.
Турнирная таблица
Победа Руха над Колосом позволила львовянам избежать дна турнирной таблицы. Теперь меньше всего очков у Ингульца и Львова. Ворскла в очном противостоянии с Александрией сумела набрать три очка и по-прежнему не отпускает далеко Зарю и Десну. А вот победа Зари над Шахтером позволила подопечным Виктора Скрипника сократить отставание от чемпиона Украины на четыре очка. Ровно столько же теперь разделяет Шахтер и Динамо.
|#
|
|01 МАРТА 2021
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Динамо Киев
|16
|11
|4
|1
|33
|13
|20
|37
|2
|
|Шахтер
|16
|9
|6
|1
|35
|12
|23
|33
|3
|
|Заря
|15
|8
|5
|2
|27
|11
|16
|29
|4
|
|Десна
|16
|7
|6
|3
|23
|14
|9
|27
|5
|
|Ворскла
|16
|6
|7
|3
|23
|14
|9
|25
|6
|
|Александрия
|16
|6
|4
|6
|24
|21
|3
|22
|7
|
|Колос
|16
|5
|7
|4
|21
|18
|3
|22
|8
|
|Олимпик
|15
|5
|2
|8
|22
|27
|-5
|17
|9
|
|Мариуполь
|16
|4
|5
|7
|16
|23
|-7
|17
|10
|
|Днепр-1
|16
|4
|3
|9
|22
|30
|-8
|15
|11
|
|Рух
|16
|2
|7
|7
|15
|27
|-12
|13
|12
|
|Минай
|15
|3
|4
|8
|12
|29
|-17
|13
|13
|
|Ингулец
|16
|1
|9
|6
|15
|27
|-12
|12
|14
|
|ПФК Львов
|15
|3
|3
|9
|11
|33
|-22
|12
Следующий тур
В 17-м туре мы увидим донецкое дерби, потенциальный выход на игру против Динамо Артема Милевского и "дерби сел" — Ингулец – Колос.
Из самых интересных и ровных матчей можно отметить игру Мариуполь – Ворскла, а также Днепр-1 – Александрия.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 17 ТУР
06 МАРТА 2021
07 МАРТА 2021
08 МАРТА 2021
Сергей Горбаченко, Football.ua