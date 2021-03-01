Украина

Football.ua рассказывает, что было интересного в 16-м туре УПЛ.

Первый матч тура был сыгран в пятницу. Черниговская Десна не встретила особого сопротивления в матче против Ингульца – уверенная победа 3:0. На следующий день Днепр-1 на своем поле не сумел одолеть Мариуполь. Ворскла в принципиальном противостоянии одержала верх в матче против Александрии, а Колос в драматическом матче уступил Руху на глаза своих болельщиков.

Минай благодаря дублю Нуриева обыграл Олимпик. В центральном матче тура Заря на последних секундах встречи взяла три очка в игре против Шахтера. Динамо воспользовалось осечкой "оранжево-черных" и одержало выездную победу на Львовом 4:1.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 16 ТУР

Десна "без шуму и пыли" добывает три очка

В стартовом матче 16-го тура черниговская Десна добыла уверенную победу в матче против Ингульца. Подопечные Александра Рябоконя сумели реализовать свои возможности у ворот соперника, что вылилось в итоговые три забитых гола. Как сказал после матча главный тренер "северян": "Увидел рабочий настрой. Профессиональная работа со стороны футболистов".

Черниговцы сумели хорошо распорядиться стандартами, а первый гол в исполнении Тотовицкого получился просто шедевральным. Хавбек Десны продемонстрировал серьезный уровень исполнительского мастерства – сам создал себе моменты и сам же его реализовал невероятным по красоте обводящим ударом в дальний угол. Этот забитый мяч вполне мог бы претендовать на звание лучшего в туре, но в этом туре много красивых голов было забито

Днепр-1 потерял, Мариуполь приобрел

Первый гол в матче в ворота Мариуполя забил бразилец Дуглас. Если так и продолжится, то центральный защитник Днепра-1 скоро включится в бомбардирскую гонку. В каждом туре Дуглас находит свои моменты при стандартных положениях.

Мариуполю еще в первом тайме удалось сравнять счет. Во втором тайме Артем Довбик реализовал пенальти и Днепр-1 снова повел. Подопечные Игора Йовичевича имели все шансы забивать третий гол и закрывать игру, но не воспользовались своими шансами. А вот Мариуполь на 87-й минуте матча вновь нашел в себе силы отыграться.

Ворскла снова в накате?

Перед стартом поединка между Ворсклой и Александрией букмекеры считали именно команду Владимира Шарана фаворитом встречи, даже несмотря на то, что александрийцы играли на выезде. А все это потому, что зимнюю часть чемпионата Ворскла и Александрия начали абсолютно по-разному. Подопечные Владимира Шарана добыли две победы, а вот футболисты Юрия Максимова дважды сыграли вничью.

Тем не менее именно Ворскла праздновала победу в этом поединке. Дубль на свой счет записал Владислав Кулач, а еще один гол за полтавскую команду забил новичок Оливье Тилль. Кстати, это был дебютный гол для люксембуржского футболиста в составе Ворсклы.

Нет Селезнева, нет голов с пенальти

Ничто не предвещало, что матч между Колосом и Рухом может закрутиться по такому невероятному сценарию, что чаша весов склониться в одну из сторон в самой концовке. Тем, кто не видел этот поединок, советуем включить его с 85-й минуты матча. До этого все было относительно тихо и спокойно. Команды обменялись голами в ворота друг друга.

При счете 1:1 в неоправданный стык в своей штрафной Марьян Мысык. Заработал вторую желтую карточку и пенальти в ворота Колоса. Виталий Гаврыш подошел исполнять этот удар и не сумел переиграть Романа Мысака. И как тут не вспомнить про Селезнева? Спустя минуту главный арбитр встречи Александр Омельченко решил уравнять составы и выдал вторую желтую Костышину младшему. Ни один повтор не смог дать ответ на вопрос: "За что?"

Казалось, что такая горячая концовка подведет черту в матче с ничейным результатом, но нет. Молодой форвард Руха Николай Кухаревич забил потрясающий гол на последних секундах матча. Нападающий грамотно прикрыл мяч корпусом, вышел на ударную позицию и исполнил сумасшедший по красоте дальний удар.

Мужики!

Матч между донецким Шахтером и луганской Зарей полностью оправдал ожидания украинских болельщиков. Футбол такого уровня с такими скоростями от двух команд крайне редко можно встретить в УПЛ.

Шахтер имел небольшое территориальное и игровое преимущество. Подопечные Луиша Каштру с завидной регулярностью тревожили Николу Василя. Но и Анатолий Трубин не стоял без дела. Молодому голкиперу Шахтера также довелось потрудиться в этот день. На 79-й минуте встречи Екатерина Монзуль, пересмотрев VAR, оставила в меньшинстве Зарю. Казалось, что ничья в такой ситуации для луганчан будет невероятным результатом. Но подопечные Виктора Скрипника превзошли все ожидания своего наставника и на последних минутах встречи сумели выбежать в свою контратаку, которая завершилась взятием ворот Трубина.

Мечты о чемпионстве продолжают жить

Зная о результате матча Шахтера против Зари, Динамо с дополнительной мотивацией выходило на поле в матче против Львова. Значительно упростил задачу "бело-синим" голкипер Львова Орест Костык, который на первой же минуте допустил серьезную ошибку. Артем Беседин сыграл до конца и уже на самом старте поединка отличился голом.

Такой быстро забитый гол раскрепостил гостей. Динамо продолжало нагнетать и на 38-й минуте матча заработало право на пенальти. Правда, ни один повтор так не показал, почему же Дмитрий Кривушкин решил указать на одиннадцатиметровый удар.

На этом в принципе игра была сделана. Во втором тайме Динамо забило еще дважды, а Львов ответил одним результативным ударом Назария Ныча. Это победа вновь позволила Динамо отдалиться от Шахтера на более комфортные 4 очка.

Статистика по игрокам

Гол Виктора Цыганкова в ворота Львова позволил лидеру киевлян возглавить таблицу бомбардиров текущего сезона. Вторым остается Захеди Шахаб, а вот на третью строчку выскочил Анатолий Нуриев, оформивший дубль в ворота Олимпика.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

Победа Руха над Колосом позволила львовянам избежать дна турнирной таблицы. Теперь меньше всего очков у Ингульца и Львова. Ворскла в очном противостоянии с Александрией сумела набрать три очка и по-прежнему не отпускает далеко Зарю и Десну. А вот победа Зари над Шахтером позволила подопечным Виктора Скрипника сократить отставание от чемпиона Украины на четыре очка. Ровно столько же теперь разделяет Шахтер и Динамо.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 16 11 4 1 33 13 20 37 2 Шахтер 16 9 6 1 35 12 23 33 3 Заря 15 8 5 2 27 11 16 29 4 Десна 16 7 6 3 23 14 9 27 5 Ворскла 16 6 7 3 23 14 9 25 6 Александрия 16 6 4 6 24 21 3 22 7 Колос 16 5 7 4 21 18 3 22 8 Олимпик 15 5 2 8 22 27 -5 17 9 Мариуполь 16 4 5 7 16 23 -7 17 10 Днепр-1 16 4 3 9 22 30 -8 15 11 Рух 16 2 7 7 15 27 -12 13 12 Минай 15 3 4 8 12 29 -17 13 13 Ингулец 16 1 9 6 15 27 -12 12 14 ПФК Львов 15 3 3 9 11 33 -22 12

Следующий тур

В 17-м туре мы увидим донецкое дерби, потенциальный выход на игру против Динамо Артема Милевского и "дерби сел" — Ингулец – Колос.

Из самых интересных и ровных матчей можно отметить игру Мариуполь – Ворскла, а также Днепр-1 – Александрия.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 17 ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua