Украина

Имя нового главного тренера "сине-золотых львов" станет известно второго марта.

ПФК Львов на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с Виталием Шумским, который исполнял обязанности главного тренера первой команды.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Вместе с Шумским тренерский штаб "сине-золотых львов" покинул и его помощник Тарас Мазур.

Отмечается, что имя нового главного тренера Львова будет объявлено уже завтра, второго марта.

Напомним, Виталий Шумский взял на себя обязанности наставника Львова в октябре 2020 года. С тех пор команда одержала три победы в УПЛ, дважды сыграла вничью и четыре раза потерпела поражения.

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