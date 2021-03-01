Украина

Именитый украинский футболист и тренер вошел в штаб нового наставника донецкого клуба.

В конце прошлого месяца Олимпик объявил о назначении Юрия Калитвинцева на пост главного тренера клуба после отставки Игоря Климовского. С приходом нового наставника не обошлось без кадровых изменений и в тренерском штабе команды.

Как сообщает официальный сайт "олимпийцев", известный в прошлом украинский футболист и тренер Геннадий Литовченко стал новым ассистентом Калитвинцева в Олимпике.

57-летний специалист подписал с донецким клубом контракт, который будет рассчитан на ближайшие полтора года.

Предыдущим местом работы Геннадия Литовченко была столичная Оболонь, где он ассистировал главному тренеру "пивоваров" Павлу Яковенко.

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