Украина

Команда из Петрово усилила линию обороны.

Ингулец заявил на игру чемпионата Украины нидерландского нападающего Хенноса Асмалаша, что можно увидеть на официальном сайте УПЛ.

21-летний футболист получил футболку с номером 47 на спине. Его основная позиция — правый защитник, но также он может сыграть в центре поля и слева в полузащите.

Ранее Асмалаш выступал за Ден Хааг (3 матча за взрослую команду) и за ТОП Осс (48 поединков, в которых забил гол и сделал ассист).

Также на его счету 10 поединков за молодежные сборные Нидерландов в разных возрастных категориях.

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