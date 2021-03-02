Украина

Однако стабильного победного баланса нынешний наставник полтавчан все еще не достиг.

Как сообщает официальный Instagram-аккаунт полтавской Ворсклы, главный тренер команды Юрий Максимов в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги против Александрии (3:1) в 150-й раз вывел под своим руководством клуб украинской Премьер-лиги на футбольное поле.



Таким образом, украинский специалист пополнил перечень наставников, который покорился подобный рубеж, став в нем 22-м по счету, и сравнявшись по количеству проведенных игр с Анатолием Чанцевым.

В профессиональной тренерской карьере 52-летнего Юрия Максимова присутствует опыт работы в качестве главного тренера киевского ЦСКА, Оболони, Кривбасса, донецкого Металлурга, саранской Мордовии, казахского Тараза, азербайджанской Кешли и полтавской Ворсклы.

Наиболее продолжительный период шефства пришелся на криворожский коллектив (77 матчей), в то время как наиболее продуктивным оказался опыт работы с Мордовией — 2,03 очка в среднем за 30 проведенных игр. Для сравнения, с полтавской Ворсклой в 39 поединках в среднем набирал по 1,54 пункта за матч.

Увеличить персональные показатели по количеству проведенных поединков и набранным очкам Юрий Максимов сможет в ближайшей игре в рамках 17-го тура УПЛ против Мариуполя.