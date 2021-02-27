Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 16-го тура УПЛ.

В поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги Ворскла уверенно обыграла Александрию со счетом 3:1.

Команда Юрия Максимова открыла счет на 39-й минуте усилиями Кулача, но в начале второго тайма гости отыгрались благодаря голу в исполнении Вантуха. В середине второго тайма Тилль вывел полтавчан вперед, а спустя семь минут Кулач реализовал пенальти и оформил дубль.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Ворскла — Александрия 3:1

Голы: Кулач, 39, 77 (пен.), Тилль, 70 — Вантух, 55



Ворскла: Ризнык — Пердута, Чеснаков, Альюн — Тилль (Де Ноойер, 82), Пуцлин, Скляр, Цитаишвили (Сапай, 65) — Кане (Луизао, 65), Степанюк (Челядин, 72) — Кулач.



Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Вантух (Стецьков, 80) — Лучкевич (Третьяков, 46), Банада (Новиков, 81), Гречишкин, Шастал (Устименко, 67) — Ковалец (Мишенко, 89) — Ситало.



Предупреждения: Де Ноойер — Гречишкин, Вантух, Шастал, Банада, Ситало.