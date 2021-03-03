Команда Виктора Скрипника вырвала победу у неуступчивого лидера Первой лиги.
Официальный сайт Зари
03 марта 2021, 16:09
Отчет о матче читайте позже.
Верес — Заря 1:2
Голы: Шестаков (с пенальти, 18), Иванисеня, 25, Кочергин, 59.
Верес: Когут — Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов — Полюлях (Кучеров, 16), Панасенко, Дахновский (Сергийчук, 61) — Гегедош (Гайдучик, 83), Пасич, Шестаков
Заря: Василь — Руфати (Громов, 88), Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс (Емец, 70) — Юрченко, Назарина, Лунев (Хомченовский, 69), Кочергин — Шахаб, Кабаев.
Предупреждения: Панасенко, 8, Дахновский, 31 — Руфати, 20, Абу Ханна, 80, Шахаб, 90+5.
Удален: Панасенко, 76 (вторая желтая карточка).