Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка четвертьфинального поединка Кубка Украины, в котором сыграют Динамо Киев и ковалевский Колос.

В процесс защиты титула в рамках четвертьфинала Кубка Украины в ближайшее время предстоит вступить и киевскому Динамо, чье противостояние на данной стадии против ковалевскго Колоса пройдет на поле столичного НСК Олимпийский.

Мирча Луческу, по сравнению с недавней игрой против ПФК Львов (4:1), решил использовать на позиции левого защитника Виталия Миколенко, в то время как на правый фланг обороны переместился Александр Караваев. Место в левом фланге полузащиты займет Карлос Де Пена, а в качестве голкипера Динамо Киев выступит Денис Бойко.

От Руслана Костышина, после игры против львовского Руха (1:2), мы увидели изменения в правом фланге обороны, где "зимний" новичок Золотов сыграет вместо Кравченко, а также правом фланге полузащиты, где на противоположную сторону атаки сместил Антюха Данфа.

Динамо Киев: Бойко — Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Беседин.

Запасные: Бущан, Кендзера, Тымчик, Сидклей, Леднев, Андриевский, Родригес, Дуэлунд, Супряга.



Колос: Волынец — Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец — Богданов, Задоя — Данфа, Д. Костышин, Антюх — Лысенко.

Запасные: Кучеренко, Новак, Зозуля, Ром, Нгамба, Милько, Ильин, Ориховский, Салабай.



Матч Динамо Киев — Колос начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.