Украина

В тяжелой борьбе балканцы вырвали победу.

В рамках квалификации к Евро-2022 по футзалу сборная Украины с минимальным преимуществом уступила Хорватии (2:3).

Поединок проходил в Осиеке. Хорватия вышла вперед на второй минуте усилиями Сутона. Педяш на девятой минуте счет сравнял, а на 18-й Малышко вывел Украину вперед.

На 35-й минуте Еловчич сравнял счет, а уже на 37-й Хорватия снова вышла вперед. Гол на счету Перича.

Это первое поражение Украины в рамках отбора на турнир. В двух играх у нас 1 победа и 1 поражение.

Хорватия - Украина 3:2

Голы: Сутон, 2, Вловчич, 35, Перич, 37 — Педяш, 9, Малышко, 18

Отметим, что в финальную часть турнира выйдут восемь команд, занявших первые места, шесть лучших команд со второго места и одна команда — победитель плей-офф двух худших команд второго места.