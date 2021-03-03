Украина

Футболист стал автором одного из мячей в Кубке Украины.

В рамках четвертьфинального матча Кубка Украины луганская Заря в Луцке обыграла ровенский Верес (1:2).

Автором первого гола подопечных Виктора Скрипника стал Дмитрий Иванисеня. Хавбек прокомментировал игру.

"Как мы и предполагали, что будет тяжелый матч, много борьбы. Это было настоящее кубковое противостояние, мы отыгрывались, зрителям было интересно. Хороший матч был.

Мы проигрывали, нужно было забивать. Забил – хорошо. Позиция центрбека? Нет такого, чтобы это для меня была сложная позиция. Я играл здесь и в чемпионате, и в Лиге Европы. Если нужно – я играю на этой позиции".

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"Тренер сказал после игры что нужно исправить некоторые моменты, чуть-чуть успокоить игру и больше играть в атаку. Что касается поля, то для этой поры – оно хорошее. В конце оно начала чуть-чуть проседать. Но для этого времени года поле было хорошим.

Верес — это очень хорошая, сильная команда, они показали, что могут бороться за выход в УПЛ. Думаю, что они должны выйти, желаю им удачи", — цитирует Иванисеню ТК Футбол 1/2/3.