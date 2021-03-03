Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты четвертьфинального поединка Кубка Украины.
Верес - Заря, РНК Верес
03 марта 2021, 18:14
В первом четвертьфинальном поединке Кубка Украины луганская Заря в гостях минимально обыграла Верес и пробилась в следующую стадию турнира.
Команда из Первой лиги Украины первой открыла счет в матче, когда в середине первого тайма на 18-й минуте Шестаков реализовал пенальти. Однако спустя семь минут луганчане смогли сравнять счет в матче усилиями Иванисени, который забил во втором матче кряду.
Победу команде Виктора Скрипника и путевку в полуфинал Кубка Украины принес красивый забитый мяч в исполнении Кочергина в середине второго тайма.
Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:
Верес — Заря 1:2
Голы: Шестаков, 18 (с пенальти) — Иванисеня, 25, Кочергин, 59.
Верес: Когут — Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов — Полюлях (Кучеров, 16), Панасенко, Дахновский (Сергийчук, 61) — Гегедош (Гайдучик, 83), Пасич, Шестаков
Заря: Василь — Руфати (Громов, 88), Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс (Емец, 70) — Юрченко, Назарина, Лунев (Хомченовский, 69), Кочергин — Шахаб, Кабаев.
Предупреждения: Панасенко, 8, Дахновский, 31 — Руфати, 20, Абу Ханна, 80, Шахаб, 90+5.
Удален: Панасенко, 76 (вторая желтая карточка).