Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты четвертьфинального поединка Кубка Украины.

В первом четвертьфинальном поединке Кубка Украины луганская Заря в гостях минимально обыграла Верес и пробилась в следующую стадию турнира.

Команда из Первой лиги Украины первой открыла счет в матче, когда в середине первого тайма на 18-й минуте Шестаков реализовал пенальти. Однако спустя семь минут луганчане смогли сравнять счет в матче усилиями Иванисени, который забил во втором матче кряду.

Победу команде Виктора Скрипника и путевку в полуфинал Кубка Украины принес красивый забитый мяч в исполнении Кочергина в середине второго тайма.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Верес — Заря 1:2

Голы: Шестаков, 18 (с пенальти) — Иванисеня, 25, Кочергин, 59.

Верес: Когут — Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов — Полюлях (Кучеров, 16), Панасенко, Дахновский (Сергийчук, 61) — Гегедош (Гайдучик, 83), Пасич, Шестаков

Заря: Василь — Руфати (Громов, 88), Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс (Емец, 70) — Юрченко, Назарина, Лунев (Хомченовский, 69), Кочергин — Шахаб, Кабаев.

Предупреждения: Панасенко, 8, Дахновский, 31 — Руфати, 20, Абу Ханна, 80, Шахаб, 90+5.

Удален: Панасенко, 76 (вторая желтая карточка).