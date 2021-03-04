Украина

Смотрите онлайн жеребьевки на Football.ua.

В четверг, 4-го марта, в Доме футбола состоится жеребьевка раунда 1/2 финала Кубка Украины.

Процедура назначена на 11:30 по киевскому времени. Вашему вниманию онлайн-трансляция жеребьевки:

Отметим, что в полуфинал Кубка Украины вышли: Заря, Динамо, Александрия и Агробизнес.

Матчи состоятся в конце апреля 2021 года. Точная дата будет определена позже.

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