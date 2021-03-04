Украина

Львовяне отпустили бразильца за скромную сумму.

Львов продал Липе Велозу в стан чемпиона Латвии — Ригу, сообщает официальный сайт иностранного клуба.

23-летний бразилец успел провести за львовян 13 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

Если верить порталу Transfermarkt, то Львов получил за Липе Велозу 150 тысяч евро, тогда как оценивается он в 550 тысяч евро.

Отметим, что в прошлом году 23-летний бразилец выступал за Торпедо Жодино на правах арендного соглашения.

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