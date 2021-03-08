Украина

Football.ua представляет анонс матча 17-го тура УПЛ.

В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги один из новичков текущего розыгрыша, львовский Рух, будет на своем поле принимать черниговскую Десну.

Рух — Десна

Понедельник, 8 марта, 14:00. Скиф, Львов. Виталий Романов (Днепр) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Подопечные Ивана Федика достаточно долго, но уверенно шли ко своей второй победе в дебютном сезоне УПЛ в стартовых официальных поединках 2021 года. Добротная игра против Ворсклы завершилась ничьей (1:1), после чего львовский Рух оказал достойное сопротивление в пусть и неудачном по итогу матче против донецкого Шахтера (0:2). Квинтэссенцией стараний "желто-черных" стала гостевая игра против ковалевского Колоса в минувшем туре, которая завершилась для них выдающейся победой, благодаря голу в компенсированное время от Кухаревича (2:1).

Собственно, именно после игры против подопечных Руслана Костышина, львовский коллектив наконец-то сумел вырваться из объятий подвала турнирной таблицы, и теперь может использовать плотность в ее нижней части для дальнейшего продвижения. Соперник по предстоящей игре для Руха кажется архисложным — черниговская Десна шатко вошла во вторую половину сезона УПЛ, но постепенно начала набирать ход, и теперь будет стараться нагнать темп.

Матчи против луганской Зари (1:2) и киевского Динамо (1:1) с пылу с жару после зимней паузы — то еще испытание на состоятельность амбиций, а с подобной сложностью календаря могут посоревноваться разве что сами подопечные Виктора Скрипника. "Северяне" извлекли лишь один набранный балл из этих дуэлей, но сумел немного компенсировать баланс за счет победы на классе над петровским Ингульцом в минувший уик-энд (3:0). Команды Александра Рябоконя и Ивана Федика не принимали участия в кубковых баталия посреди прошлой недели, поэтому внушительный перерыв между официальными поединками должен пойти им исключительно на пользу.

Статистика личных встреч

Всего матчей: 4 (1 победа Руха, 3 победы Десны), разница мячей — 4:9.

На поле Руха: 1 (1 победа Руха), разница мячей — 2:1.

На поле Десны: 3 (3 победы Десны), разница мячей — 2:8.