Украина

Football.ua представляет анонс матча 17-го тура УПЛ.

В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь проведет свой очередной номинально домашний поединок на поле своего соперника, которым в данном случае станет полтавская Ворскла.

Мариуполь — Ворскла

Суббота, 6 марта, 14:00. Ворскла им. А. Бутовского, Полтава. Денис Шурман (Киевская обл.) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Подопечные Юрия Максимова ударно начинали текущий сезон с уверенных побед над новичками "элиты" в лице львовского Руха и петровского Ингульца, однако повторить подобный трюк на старте второго круга уже не смогли. Потеряв фактически на ровном месте четыре очка, полтавская Ворскла была вынуждена уступить в своих амбициях настигнуть черниговскую Десну, которая замыкает четверку сильнейших команд страны на данный момент. Однако, далеко не все еще потеряно для полтавчан, которые, пусть и ненадолго, но могут получить возможность зайти в желанную зону за счет успеха в предстоящем поединке.

Остапу Маркевичу тяжело дается стартовый отрезок работы во главе с Мариуполем. Впрочем, что можно требовать от наставника в вопросе мотивации его подопечных, если последний раз трибуны родного стадиона команда видела еще Бог весть когда. Приазовцы нынче плотно засели в середине турнирной таблицы, без особых надежд на продвижение на более удачные позиции.

Ничья в предыдущей игре против днепровского Днепра-1 (2:2) для них — сродни сенсации в сложившейся ситуации, ведь она закрывала собой череду из пяти безутешных официальных поединков. Более того, Мариуполь не побеждал даже на зимних сборах. Очевидно, что в такой ситуации говорить о каком-то моральном подъеме не приходится. Ворскла, с ее серией из четырех матчей без поражений, вполне может ударить именно в эту уязвимость оппонентов.

Статистика личных встреч

Всего матчей: 60 (26 побед Мариуполя, 11 ничьих, 23 победы Ворсклы), разница мячей — 74:71.

На поле Мариуполя: 30 (18 побед Мариуполя, 4 ничьих, 8 побед Ворсклы), разница мячей — 47:30.

На поле Ворсклы: 30 (8 побед Мариуполя, 7 ничьих, 15 побед Ворсклы), разница мячей — 27:41.