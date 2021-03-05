Украина

Дуэт из Зари добыл индивидуальные награды по итогам минувшего месяца.

Официальный сайт украинской Премьер-лиги опубликовал имена лучшего тренера и лучшего футболиста чемпионата Украины по итогам февраля, которые определялись путем голосования среди болельщиков.

Лучшим футболистом минувшего месяца в УПЛ стал нападающий луганской Зари Аллахьяр Сайядманеш, за которого проголосовали 36% любителей футбола.

Иранскому форварду удалось опередить в голосовании Виктора Цыганкова (16%), Андрея Тотовицкого (15%), Артема Беседина (10%), Павла Ориховского (9%), Валерия Федорчука (6%), Александра Гладкого (4%) и Тете (4%).

Что касается лучшего главного тренера февраля в УПЛ, победителем в данной номинации также стал представитель луганской Зари — Виктор Скрипник. В голосовании он набрал 68%, опередив своих конкурентов с подавляющим преимуществом.

Так, Александр Рябоконь из черниговской Десны набрал 15% голосов, экс-наставник ПФК Львов Виталий Шумский — 9%, а главный тренер СК Днепр-1 Игор Йовичевич — 8%.

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