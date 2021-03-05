Украина

Центрбек Динамо ответил на вопросы болельщиков.

Центральный защитник Динамо Илья Забарный посетил онлайн-встречу, во время которой ответил на интересующий вопросы болельщиков.

О дебюте за сборную Украины в 18 лет:

"Не ожидал. Для меня это был шок, что вызвали в сборную в столь раннем возрасте. Перед матчем со сборной Франции присутствовало волнение, но когда вышел на матч, оно пропало. Чувствовал всю ответственность. Правда, не удался дебют, проиграли с разгромным счетом. Очень рад, что сыграл, с такими игроками и командами".

О первом матче в Лиге чемпионов:

"Это большая ответственность. Матч с АЗ был очень волнительным — мой второй поединок за первую команду. Команда меня поддержала, и со временем мандража не было".

О любимом центральном защитнике:

"Хотел бы сыграть с Ван Дейком — мне нравится его стиль игры".

О главном тренере Динамо Мирче Луческу:

"При Луческу мы учимся играть в совершенно новый футбол. Поменялась организация игры, каждый занимает свою позицию и создает свободные зоны для партнеров. Мистер меняет наши старые привычки. Команда становится одним целым".

О любимой книге и музыке:

"Любимая книга — фантастический роман Стивена Кинга “Бегущий человек”. Из музыки нравится рэп. Любимый исполнитель — Кизару. Также предпочитаю клубную музыку, ремиксы, они заряжают меня. В команде лучшая музыка у Жерсона Родригеса".

В текущем сезоне Илья Забарный провел в футболке Динамо 23 поединка во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу и заработал четыре предупреждения.

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