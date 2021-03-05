Украина

Форвард Миная высказался о следующем матче УПЛ против Динамо.

В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги Минай встретится с киевским Динамо. Нападающий закарпатского клуба Артема Милевского, выступавший за "бело-синих" с 2002 по 2013 года, поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Да, я когда-то говорил, что буду играть только за свой родной клуб, но так сложилась ситуация, что буду играть против них. Имеем то, что имеем. Конечно, я жду этого матча, хочется всех увидеть, поздороваться, вспомнить какие-то истории. Кого хотел бы увидеть? Олега Гусева, конечно, Огнена Вукоевича. Это из тех, кто остался".

"Чтобы я сказал Мирче Луческу при встрече? Честно, я не знаю будет время с ним пообщаться. Вот с Юрием Калитвинцевым, который приезжал на прошлой неделе, хотелось перекинуться словами, но не было времени совсем с ними поговорить, не успели. Посмотрим, будет ли возможность пообщаться с Луческу, которая будет обстановка, у кого будет какое настроение".

"Не хотим хвастаться и бить себя в грудь, что сможем взять очки с Динамо, но скажу точно, что Минай сможет дать бой киевлянам, тем более болельщики придут. Буду ли праздновать, если забью? Нет, не собираюсь", — приводит слова Милевского официальный сайт Миная.