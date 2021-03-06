Украина

Капитан Олимпика получил перелом лодыжки с разрывом связки в матче УПЛ против Миная.

В концовке матча 16-го тура украинской Премьер-лиги против Миная полузащитник и капитан Олимпика Евгений Цымбалюк получил серьезную травму.

Футболист в центре поля столкнулся с форвардом закарпатской команды Антоном Шиндером, вследствие чего ему потребовалась операция. Евгений Цымбалюк рассказал, как проходит его реабилитация после операции.

"Все хорошо. Отошел от операции, ребята вчера приходили. Настроение хорошее, позитивное. К реабилитации готов".

"Пытаюсь не закидывать плохие мысли в голову. Вспоминаю игру, небольшой страх перед реабилитацией. Хочется поскорее вернуться", — заявил Цымбалюк в программе Футбол NEWS.

Напомним, что капитану Олимпика диагностировали перелом лодыжки с разрывом связки, на восстановление чего понадобится от трех месяцев.

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