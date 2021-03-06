Капитан Олимпика получил перелом лодыжки с разрывом связки в матче УПЛ против Миная.
Евгений Цымбалюк после операции, фото ФК Олимпик Донецк
06 марта 2021, 12:58
В концовке матча 16-го тура украинской Премьер-лиги против Миная полузащитник и капитан Олимпика Евгений Цымбалюк получил серьезную травму.
Футболист в центре поля столкнулся с форвардом закарпатской команды Антоном Шиндером, вследствие чего ему потребовалась операция. Евгений Цымбалюк рассказал, как проходит его реабилитация после операции.
"Все хорошо. Отошел от операции, ребята вчера приходили. Настроение хорошее, позитивное. К реабилитации готов".
"Пытаюсь не закидывать плохие мысли в голову. Вспоминаю игру, небольшой страх перед реабилитацией. Хочется поскорее вернуться", — заявил Цымбалюк в программе Футбол NEWS.
Напомним, что капитану Олимпика диагностировали перелом лодыжки с разрывом связки, на восстановление чего понадобится от трех месяцев.
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