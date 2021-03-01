Украина

Президент Олимпика рассказал неутешительные новости о капитане своей команды.



В конце поединка в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги между закарпатским Минаем и донецким Олимпиком (2:1) тяжелую травму левой ноги, в столкновении и нападающим хозяев поля Антоном Шиндером, получил капитан "олимпийцев" Евгений Цымбалюк.

Минай — Олимпик 2:1 Видео голов и обзор матча

Душераздирающие крики игрока гостей после этого эпизода были слышны далеко за пределами чаши ужгородского стадиона Авангард, а когда непосредственно на поле появилась карета "скорой помощи", то стало очевидно, что травма у подопечного Юрия Калитвинцева достаточно серьезная.



Это подтвердил и президент Олимпика Владимир Гельзин: "У Евгения перелом латеральной кости, плюс разрыв связок. Сегодня будут делать операцию. Точный вердикт скажет врач, но понятно, что игрок вылетел минимум на три месяца. Этот сезон для него уже, к сожалению, закончен", — с грустью был вынужден резюмировать руководитель дончан в интервью ресурсу Footboom.

По итогам тура, "олимпийцы" так и остались на восьмом месте в турнирной таблицы, не имея в своем активе, на данный момент, побед в официальных матчах 2021 года.

Следующий матч с участием Олимпика — домашнее дерби против действующего чемпиона Украины, донецкого Шахтера.