Украина

Лучший игрок февраля в составе киевского Динамо прокомментировал получение награды за признание со стороны болельщиков.

Лучшим игроком киевского Динамо в феврале 2021 года болельщики столичного клуба назвали полузащитника Виталия Буяльского, на счету которого оказалось сразу 69% от общего числа зрительских симпатий в итоговом голосовании.

Украинский игрок центральной линии "бело-синих" в честь этого события дал интервью пресс-службе клуба, в котором рассказал о том, что именно для него значит данная награда.

"Мне очень приятно, что болельщики проголосовали за меня. Я это очень ценю. Но, как я уже неоднократно говорил, я никогда не гонюсь за какими-то личными наградами. Я на это не обращаю особого внимания, не стремлюсь побеждать в личных номинациях. Для меня намного важнее игра и результаты команды.

Что касается моего гола в ответном матче против Брюгге, то я просто оказался в нужное время в нужном месте. В нужный момент подставил ногу после того как Витя Цыганков отдал хорошую передачу. Так вышло, что я забил.

Бывает такое, что вся команда старается, и ты просто ставишь финальную точку. Так и в этой игре случилось. Мы все старались, а забить получилось у меня. Но кто автор гола в данной ситуации — вовсе неважно. Получилось бы забить у кого-то другого — я бы точно радовался не меньше.

По поводу гола в первой игре, могу сказать, что он тоже был неслучайным, а командным. Мы разбирали игру соперника. В первом тайме, можно сказать, мы присматривались, а во втором уже видели и начали пользоваться тем, что, когда наш игрок принимает мяч вблизи штрафной площади, соперники его не сразу встречают. Так и получилось — я принял мяч, развернулся и третьим касанием нанес ударом. Мы об этом говорили на теории — и это удалось воплотить в жизнь на поле.

Мы все были хорошо готовы к противостоянию с Брюгге, в том числе в психологическом плане, ведь у нас было достаточно времени изучить соперника после жеребьевки. Но когда у них выпало много основных игроков, на самом деле нам стало намного сложнее, поскольку мы готовились к противостоянию с одними футболистами, долго смотрели, разбирали игру каждого. А когда у Брюгге выпала целая группа основных игроков, мы не знали, кого они поставят в состав, и нам было сложно предугадать, как они будут играть".





Несмотря на свою позицию в полузащите, Виталию Буяльскому удается достаточно много раз поражать ворота соперников по ходу сезона. Сам футболист следующим образом объясняет свою результативность: "Думаю, мне помогает то, что я не заморачиваюсь по поводу количества голов или голевых передач, на меня это не давит. Мне важнее, чтобы команда выигрывала. Я абстрагировался от статистики, ведь мне уже не 20 лет, чтобы следить за этим, гнаться за личными рекордами. Мне нужно больше думать о командной игре.

Так просто получается порой, что мне удается забивать голы. Но все равно соперники уже готовятся, разбирают в том числе и мою игру, и мне становится намного сложнее забивать, отдавать голевые передачи. Чувствую, что соперники стали уделять больше внимания мне в финальной стадии атак, когда идет передача или прострел в штрафную площадь".

Относительно перспектив своей команды в оставшейся части сезона, Буяльский сказал следующе: "Безусловно, когда ты играешь за Динамо Киев, будь ты игрок основного состава, дубля, U19, или даже академии, неважно, с каким соперником и в каком турнире, всегда хочется быть победителем. Для Динамо не существует второго места. Мы будем везде стараться бороться за самые высокие места. Не хочу загадывать, но я уверен, что вся команда будет стараться дать максимальный результат.

У нас достаточно хороших футболистов, которые в случае чего смогут заменить уставших или травмированных. Думаю, у нас нет незаменимых игроков. А на скамейке запасных всегда есть сильные исполнители, которые готовы выйти и усилить игру", — подытожил лучший игрок февраля в составе киевского Динамо.

Свой следующий матч столичный коллектив проведет в стенах НСК Олимпийский, сразившись на своем поле против закарпатского Миная 7 марта, начало в 14:00 по киевскому времени.