Украина

Football.ua представляет анонс матча 17-го тура УПЛ.

В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги петровский Ингулец проведет домашний поединок против ковалевского Колоса.

Ингулец — Колос

Воскресенье, 7 марта, 19:30. Зирка, Кропивницкий. Александр Дердо (Черноморск) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Команда Сергея Лавриненко, на данный момент, остается единственной в "элите" украинского футбола, чей счетчик побед так и не сдвинулся с отметки в один поединок. Очевидно, что это сильно бьет по амбициям петровского Ингульца, удерживая его в непосредственной близости к зоне вылета. По сути, последняя команда страны в предстоящем поединке будет противостоять своему достаточно хорошему знакомому минувших дней, однако в текущем контексте именно Колос будет фаворитом пары.

Коллектив Руслана Костышина свой, быть может, главный матч в сезоне проиграл в серии пенальти киевскому Динамо. Четвертьфинал Кубка Украины на НСК Олимпийский был фееричным по накалу страстей в его концовки, но именно действующий обладатель трофея в итоге прошел в следующий раунд (0:0, 4:3 – по пен.). Стало быть, с "колосков" был снят груз еще одного из возможных состязаний по ходу сезона, что дает возможность погрузиться с головой в дела украинской Премьер-лиги, где ситуация в турнирной таблице для Колоса не выглядит однозначной.

Оба участника предстоящей дуэли потерпели поражение в минувшем туре. И если для команды Костышина в чем-то сенсационная осечка в домашней игре против закарпатского Миная (1:2) сопровождалась аналогичными результатами прямого конкурента в лице Александрии, то Ингульцу, после поражения в игре против черниговской Десны (0:3), пришлось переместиться ниже по турнирной таблице, в условиях побед команды Кобина и львовского Руха. Ситуацию надо исправлять, но из отдельно взятой встречи можно извлечь максимум три очка.

Статистика личных встреч

Всего матчей: 10 (3 победы Ингульца, 5 ничьих, 2 победы Колоса), разница мячей — 9:5.

На поле Ингульца: 5 (3 победы Ингульца, 1 ничья, 1 победа Колоса), разница мячей — 6:1.

На поле Колоса: 5 (4 ничьих, 1 победа Колоса), разница мячей — 3:4.