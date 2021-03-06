Украина

17-летний защитник вышел на поле в первом тайме матча против Ворсклы.

Мариуполь сошелся в противостоянии с Ворсклой в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги.

Этот матч стал дебютным в чемпионате Украины для защитника "приазовцев" Марка Рене Мампасси, который перешел в команду Остапа Маркевича из Шахтера в феврале на правах арендного соглашения.

17-летний украинец появился на поле еще в первом тайме, когда на 38-й минуте заменил Максима Чеха.

Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Мариуполь — Ворскла вы можете c помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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