17-летний защитник вышел на поле в первом тайме матча против Ворсклы.
Марк Рене Мампасси, ФК Мариуполь
06 марта 2021, 15:23
Мариуполь сошелся в противостоянии с Ворсклой в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги.
Этот матч стал дебютным в чемпионате Украины для защитника "приазовцев" Марка Рене Мампасси, который перешел в команду Остапа Маркевича из Шахтера в феврале на правах арендного соглашения.
17-летний украинец появился на поле еще в первом тайме, когда на 38-й минуте заменил Максима Чеха.
Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Мариуполь — Ворскла вы можете c помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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