Украина

Football.ua представляет анонс матча 17-го тура УПЛ между Динамо и Минаем.

Киевское Динамо в 17-м туре принимает Минай. Подопечные Мирчи Луческу попытаются выиграть этот матч, чтобы сохранить комфортное преимущество в 4 очка над Шахтером в турнирной таблице.

Динамо – Минай

Воскресенье, 7 марта, 14:00. НСК Олимпийский, Киев. Екатерина Монзуль – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале 2+2.

Киевское Динамо в столице будет принимать Минай. Матч мог бы быть абсолютно ничем не примечательным, но нет. Артем Милевский может выйти на поле против Динамо. Именно это событие станет главным и самым обсуждаемым в предстоящем матче. Сумеет ли экс-форвард киевлян проявить себя в матче против своего бывшего клуба или же ничем примечательным не отметится?

Команда Луческу на неделе провела тяжелый матч в Кубке Украины против Колоса. "Бело-синим" только в серии пенальти удалось пройти в следующий раунд. Моральное состояние Динамо сейчас на подъеме, а вот функциональное состояние должно быть получше у Миная. Все-таки киевляне отыграли 120 минут.

Из ощутимых потерь у гостей – отсутствие Анатолия Нуриева. У лучшего игрока Миная дисквалификация. Он не сможет помочь своей команде в предстоящем поединке.

Минай во всех матчах старается играть в комбинационный футбол. Это не та команда, которая думает исключительно о защите и контратаках. Подопечные Василия Кобина и сами не против поконтролировать мяч и поатаковать. Это, скорее всего, сыграет на руку Динамо, которое как раз-таки испытывает проблемы в играх с командами, которые умеют хорошо обороняться большими силами и необходимо взламывать многочисленные оборонные редуты команды соперника.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 1 (1 победа Динамо), забитые голы 4:0

прогноз 2:1

Сергей Горбаченко, Football.ua