Украина

Football.ua представляет анонс 17-го тура УПЛ между Зарей и Львовом.

Команда Виктора Скрипника намерена укрепиться на третьей позиции и постарается взять три очка в игре против Львова.

Заря – Львов

Воскресенье, 7 марта, 17:00. Славутич-Арена, Запорожье. Игорь Пасхал – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале УНИАН.

Луганская Заря после зимнего перерыва вошла в победный ритм. Осенний отрезок снова показал, что Заре попросту не хватает глубины состава, чтобы играть сразу на несколько фронтов. Как только луганчане перестали играть в еврокубках и вернулись к недельному циклу подготовки, то сразу же вернулись победы.

Правда, к матчу со Львовом Заря как раз не готовилась в недельном цикле. В среду Заря в тяжелом матче одержала победу над Вересом. Психологическое состояние команды Скрипника сейчас явно на подъеме, ведь в предыдущем туре был обыгран донецкий Шахтер. А вот функционально футболисты Львова должны быть готовы лучше.

Отмечаем, что у Львова из-за дисквалификации будет отсутствовать основной защитник Махмутович. Львов уже демонстрировал, что может быть коллективом, чьи оборонные редуты проходить довольно сложно. Но также Львов демонстрировал, что может допускать грубые ошибки, которые в итоге влияют на результат. Так было в предыдущем туре в матче против Динамо.

Есть большие сомнения в том, что Львов сумеет доставить проблемы Заре. Вероятнее всего, команда Скрипника сумеет добыть победу с разницей в минимум два мяча.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 9 (3 победы Зари, 5 ничьих, 1 победа Львова), забитые голы 11:5

На поле Зари: 4 (2 победы Зари, 2 ничьих), забитые голы 5:2

Самый результативный матч: победа Зари 5:0 (2020)

прогноз 3:0

Сергей Горбаченко, Football.ua