Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Динамо Киев и закарпатский Минай.

Воскресная часть программы 17-го тура украинской Премьер-лиги начнется с поединка в столице Украины, где киевское Динамо встретится с закарпатским Минаем.

Мирча Луческу на предстоящую игру сделал лишь точечные замены в стартовом составе своей команды, которая в середине неделе отыграла дополнительное время и серию пенальти в матче против ковалевского Колоса (0:0, 4:3 – по пен.). На воротах у Динамо будет стоять Бущан, в то время как травмированного Цыганкова сменит по позиции Караваев, а на месте правого защитника выступит Кендзера.

От Василия Кобина, по сравнению с успешной игрой его команды против донецкого Олимпика (2:1), мы увидели очередную порцию ротации стартового состава. Лопыренок и Матич дополнят тройку центральных защитников, на правом фланге выступил Кныш, а Пиняшко займет место в центральной линии. Также, стоит отметить выход с первых минут пары номинальный форвардов Милевский – Ахмедзаде.

Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Караваев, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Беседин.

Запасные: Бойко, Шепелев, Леднев, Андриевский, Родригес, Сидклей, Тымчик, Супряга, Дуэлунд.



Минай: Попович — Кныш, Ковтун, Матич, Лопыренок, Малепе — Хахлев, Снижко, Пиняшко — Ахмедзаде, Милевский.